Министерство культуры и информационной политики (МКИП) внесет "летающую тарелку" на Лыбидской площади в реестр памятников архитектуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

“На Лыбидской есть “летающая тарелка” – фантастический проект архитектора Флориана Юрьева. Уже давно она стала лакомым кусочком для застройщиков, планы которых были нацелены, очевидно, не на сохранение одного из символов Киева. Наконец экспертным советом МКИП мы вносим “тарелочку” в перечень реестр памятников архитектуры и монументального искусства”, – написал он.

Ткаченко добавил, что это важно, поскольку здание является уникальным по своему архитектурному решению.

“Продуманные акустические эффекты и планирование первого уровня делают ее одним из немногих таких зданий в столице. После реставрации здание может стать современным концертным залом. Объект в тренде эпохи мирового модернизма того времени. Представьте, какой вызов бросил Флориан Юрьев для советского периода. Это был прорыв!” – рассказал министр.

Ткаченко отметил, что со стороны МКИП сделали все возможное и передают эстафету Киевской городской государственной администрации и мэру Виталию Кличко.

“Вам необходимо внести “тарелку” в список вновь открытых памятников объектов культурного наследия для того, чтобы мы могли завершить процесс внесения ее в Государственный реестр памятников местного значения. Зачем? Чтобы защитить прекрасный архитектурный объект от “несчастных случаев”. А вдруг кому-то захочется освободить место под торговый центр. У вас на это пять дней”, – подытожил министр.