Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во время событий Революции Достоинства получил звание "Заслуженный юрист Украины" от Виктора Януковича.

Об этом сообщают Схемы.

В наградной документации указано, что Татаров получил звание “за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в государстве”.

На момент награждения Олег Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Кроме того, он часто озвучивал свою позицию относительно событий на Майдане, распространяя обвинения в адрес активистов. Татаров был публичным лицом МВД, поэтому организовывал брифинги по задержаниям активистов и выдвигал им ультиматумы.

Интересно, что награда была получена по личному представлению тогдашнего главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко. Он внес представление 16 декабря 2013 года.

Звание “Заслуженный юрист Украины” Татаров получил указом Януковича от 22 января 2014 года.

Напомним, что заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.