Covid-19 Украина

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Театр «Ла Скала» впервые со времен Второй мировой отменил открытие сезона

Знаменитый миланский оперный театр "Ла Скала" впервые со времен Второй мировой войны отменил традиционное открытие сезона. Причиной этого решения стала пандемия коронавируса.

Вторник, 8 декабря 2020, 20:24

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время театр устроил шоу в телеформате. Так, ценители оперного пения могли пересмотреть “телевизионное попурри из арий и балетных партий” продолжительностью три часа. Хористы и оркестранты “Ла Скала” в масках выступали перед пустым залом.

Шоу получило название “A riveder le stelle” ( “Снова увидеть звезды”). Эта фраза демонстрирует надежду на то, что пандемим скоро преодолеют.

“Это был замечательный опыт, но я надеюсь не повторять его”, – прокомментировал дирижер Риккардо Чайли.

Кроме выступлений, организаторы виртуально показали зрителям кулисы 242-летнего театра.

Поскольку регион Ломбардия вокруг Милана является одним из наиболее пострадавших от коронавируса районов Европы, до сих пор непонятно, как “Ла Скала” проведет свой запланированный новый сезон.

Напомним, что в октябре у десятки певцов и музыкантов “Ла Скала” обнаружили коронавирус, что заставило всех членов хора отправиться на карантин вместе с членами оркестра.

Теги: Ла Скала, Коронавирус, театр

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