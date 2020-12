Театр «Ла Скала» впервые со времен Второй мировой отменил открытие сезона

Об этом сообщает агентство Reuters.

В то же время театр устроил шоу в телеформате. Так, ценители оперного пения могли пересмотреть “телевизионное попурри из арий и балетных партий” продолжительностью три часа. Хористы и оркестранты “Ла Скала” в масках выступали перед пустым залом.

Шоу получило название “A riveder le stelle” ( “Снова увидеть звезды”). Эта фраза демонстрирует надежду на то, что пандемим скоро преодолеют.

“Это был замечательный опыт, но я надеюсь не повторять его”, – прокомментировал дирижер Риккардо Чайли.

Кроме выступлений, организаторы виртуально показали зрителям кулисы 242-летнего театра.

Поскольку регион Ломбардия вокруг Милана является одним из наиболее пострадавших от коронавируса районов Европы, до сих пор непонятно, как “Ла Скала” проведет свой запланированный новый сезон.

Напомним, что в октябре у десятки певцов и музыкантов “Ла Скала” обнаружили коронавирус, что заставило всех членов хора отправиться на карантин вместе с членами оркестра.

“La Scala”’s premiere yesterday in Milan. An unique and splendid hymn to the art, the life and with the hope to….. riveder le stelle.. -Dante, Divina Commedia- (look again at the stars) soon. pic.twitter.com/wGC1GYs7Xz

— Patrizia Sowinski (@PatriziaSow) December 8, 2020