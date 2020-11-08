Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Люди праздновали победу своего кандидата, скандировали лозунги и танцевали прямо на улице.
Массовые празднования наблюдались в городах по всей стране: от Нью-Йорка и Вашингтона до Майами, от Денвера до Остина.
В Вашингтоне толпа людей собралась на улицах перед Белым домом буквально сразу же после объявления о победе Байдена.
Улицы поблизости заполнились людьми, которые кричали, стучали по кастрюлям и сковородкам и пели: “Эй, эй, эй, до свидания”. Из-за этого в кварталах вокруг Белого дома образовалась пробка.
Толпа у Белого дома также исполнила песню “YMCA”, которую пока еще действующий лидер США Дональд Трамп использовал в конце своих митингов во время избирательной кампании.
Трамп в это время играл в гольф в своем клубе в Вирджинии. Возле клуба собрались его сторонники, а также сторонники Байдена. Они выстроились вдоль дороги. “Ты уволен!” – гласил плакат одного из сторонников Байдена (это фраза из телевизионного шоу “The Apprentice”, ведущим которого был Трамп).
В Филадельфии, которая сыграла ключевую роль в решающей победе Байдена в штате Пенсильвания, гудели автомобили, люди размахивали флагами с символикой штаба избранного президента США, и у здания мэрии собралась большая толпа людей.
В Нью-Йорке люди собрались возле Trump International Hotel. Они скандировали: “Больше нет Трампа!” Толпа также собралась вокруг спортивной арены Barclays Center в Бруклине. Под аркой Grand Army Plaza играл оркестр ударных и духовых инструментов.
Сторонники Байдена также вышли на улицы в Чикаго, Атланте, Остине и других городах.
Возле штаб-квартиры Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) также собрались люди. Они аплодировали, пели и сигналили, а впоследствии спели “Боже, благослови Америку”.
Нью-Йорк
Вашингтон
Пенсильвания
Чикаго
Майами
Окленд
Атланта
Миннеаполис
Лос-Анджелес
Параллельно на улицах можно было увидеть и сторонников Дональда Трампа:
- Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
- Джо Байден уже прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Он отметил, что намерен стать “президентом всех американцев”, и призвал жителей США оставить позади жесткую риторику, а также объединиться как нация.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.