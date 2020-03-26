29 мая пройдет третья конференция для HR и IT-рекрутеров — TechRec 2020. На этот раз мероприятие пройдет в online-режиме.

Спикеры из России и Европы соберутся на TechRec для обсуждения самых актуальных тем IT-подбора. В этом году мы выделили две основные темы: Рекрутмент и HR. Мастер-классы и интерактивы сделают конференцию по-настоящему практической.

Про HR. Поговорим про то, как развивать команду и автоматизировать адаптацию новичков. Обсудим как работать с заказчиками и анализировать HR метрики. Расскажем, как конкурировать на рынке труда с компаниями-гигантами и можно ли удержать senior developers надолго.

Про IT рекрутмент. Вы узнаете, что такое эффективный сорсинг на примере реальных кейсов. Раскроем секрет, как уговорить разработчика прийти на маленькие деньги в маленький проект. Узнаете, как взаимодействовать с разработчиками. Покажем новые инструменты маркетинга в рекрутменте и как работать с контрофферами. Поделимся “best practices” в организации и автоматизации процесса подбора и создание внутреннего кадрового резерва.

А еще мы проведем онлайн мастер-классы. Спикеры на практике покажут и расскажут об:

Инструментах сорсинга;

Работе с заказчиком/кандидатом;

Отработке возражений/контрофферов.

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