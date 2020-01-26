Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
В воскресенье, 26 января, член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что “бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории”.
“Наша политика заключается в том, что черные ящики украинского самолета останутся в Иране и будут прочитаны здесь”, — сказал депутат.
Расшифровкой данных с бортовых самописцев, как предполагается, займется министерство дорожного и городского развития Ирана.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737, который 8 января был сбит в небе над Тегераном.
- 20 января Иран признал, что украинский самолет МАУ 8 января был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса “земля-воздух” малого радиуса действия.
- 25 января министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что властям известен военнослужащий, сбившего самолет МАУ в Тегеране. Он арестован.