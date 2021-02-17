В штате Техас (США) активизировались мошенники, которые пользуются отключением света из-за непогоды, чтобы выманивать у местных жителей конфиденциальную информацию.

Об этом сообщает The Verge.

На выходных Техас накрыла снежная буря, из-за которой в некоторых частях штата пропало электричество. Техасцы, не привыкшие к холодам и зависящие от искусственных источников тепла, оказались в ледяной ловушке.

Некоторые начали строить палатки прямо внутри своих домов, чтобы согреться. Кто-то надеется не сжечь жилье, разводя костер прямо в гостиной.

В это же время в штате начали орудовать мошенники – пользуясь отключением света, они выманивали у местных жителей конфиденциальную информацию. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников FEMA (Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях) обещают восстановить подачу электроэнергии в обмен на номер лицевого счета и другие персональные данные. Власти призывают граждан быть бдительными.

Подобное мошенничество во время стихийных бедствий не является чем-то необычным. FEMA часто предупреждает не передавать личную или финансовую информацию по телефону или в текстовом виде.

Федеральная комиссия по связи (FCC) также просит проверять информацию из сообщений в социальных сетях, прежде чем делать пожертвования организациям, которые помагают потерпевшим.