Представители 17 штатов, где правят республиканцы, направили в Верховный суд США обращение в поддержку иска, который подал генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон с требованием пересмотреть результаты президентских выборов.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Во вторник генеральный прокурор-республиканец Техаса подал иск в Верховный суд США от имени своего штата. Этот иск поддержали представители штатов Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Как сообщает телеканал CNN, Пакстону ранее были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и других потенциально уголовных преступлениях. Тем не менне прокурор все обвинения в свой адрес отрицает.

В своем иске Кен Пэкстон указывает, что несколько штатов нарушили целостность итогов голосования на выборах 2020 года. Он настаивает на том, что Конституция США была нарушена, поскольку законодательные органы могли в последний момент вносить изменения, игнорирующие федеральные избирательные правила.

Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт продлил досрочное голосование на неделю и увеличил период, в течение которого бюллетени для голосования можно было доставить по почте. “Используя свои чрезвычайные полномочия из-за пандемии, наш губернатор выполнил в точности то, что, по словам его генерального прокурора, сделали другие штаты, неправильно. Вздор. Ничего из этого не повредило президентским выборам”, – сказал Гленн Смит, политический консультант Техаса по демократическим вопросам.

Но, чтобы доказать свою правоту, прокурор Техаса выдвигает те же бездоказательные обвинения, которые многие суды уже сочли ложными. Он заявляет о спрятанных чемоданах, полных бюллетеней, секретных ноутбуках и USB-накопителях, предположительно используемых для программирования благоприятных результатов для демократов в Пенсильвании.

Достоверных доказательств по этому поводу так и не было представлено, и Верховный суд США отклонил еще один иск Республиканской партии о блокировании сертификации результатов в Пенсильвании.