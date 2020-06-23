Технологические компании США недовольны исполнительным указом президента Дональда Трампа о приостановке выдачи рабочих виз до конца 2020 года. С помощью таких виз они привлекали на работу тысячи квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Компании из Силиконовой долины пользуются визами типа L-1 для того, чтобы переводить сотрудников из зарубежных офисов в США, а также визами H-1B для рабочих по конкретным специальностям.

Обе визы пользуются популярностью у технических гигантов США, потому они выразили недовольство указом Трампа.

“Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки, сделав ее мировым лидером в области технологий. Разочарован сегодняшним решением – мы будем продолжать поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех”, – заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Джессика Эррера-Фланиган, глава Twitter по вопросам государственной политики и благотворительности в Северной и Южной Америке, сказала, что такое решение Трампа в итоге нанесет ущерб экономике США.

“Это решение подрывает величайший экономический актив Америки: ее разнообразие”, – говорится в заявлении Эррера-Фланиган.

Против указа Трампа также выразились в Amazon.

“Запрет на въезд в страну высококвалифицированных специалистов и содействие восстановлению экономики Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки”, – сказал представитель компании.

Руководство Facebook заявило, что, вводя эмиграционные ограничения президент Трамп использует пандемию коронавируса, чтобы оправдать свои действия.

Также против указа Трампа выступили генеральный директор Tesla Илон Маск и президент Microsoft Брэд Смит. Против высказались в Uber и PayPal.

Стоит отметить, что визовые ограничения вступят в силу 24 июня.

По оценкам Института миграционной политики в Вашингтоне, они заблокируют 219 тысяч временных работников.

Президент США Дональд Трамп принял решение до конца 2020 года запретить выдачу грин карт и различных видов рабочих виз.

Новые ограничения будут действовать до конца 2020 календарного года и могут быть продлены.

Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.