Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Компании из Силиконовой долины пользуются визами типа L-1 для того, чтобы переводить сотрудников из зарубежных офисов в США, а также визами H-1B для рабочих по конкретным специальностям.
Обе визы пользуются популярностью у технических гигантов США, потому они выразили недовольство указом Трампа.
“Иммиграция внесла огромный вклад в экономический успех Америки, сделав ее мировым лидером в области технологий. Разочарован сегодняшним решением – мы будем продолжать поддерживать иммигрантов и работать над расширением возможностей для всех”, – заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи.
Джессика Эррера-Фланиган, глава Twitter по вопросам государственной политики и благотворительности в Северной и Южной Америке, сказала, что такое решение Трампа в итоге нанесет ущерб экономике США.
“Это решение подрывает величайший экономический актив Америки: ее разнообразие”, – говорится в заявлении Эррера-Фланиган.
Против указа Трампа также выразились в Amazon.
“Запрет на въезд в страну высококвалифицированных специалистов и содействие восстановлению экономики Америки ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки”, – сказал представитель компании.
Руководство Facebook заявило, что, вводя эмиграционные ограничения президент Трамп использует пандемию коронавируса, чтобы оправдать свои действия.
Также против указа Трампа выступили генеральный директор Tesla Илон Маск и президент Microsoft Брэд Смит. Против высказались в Uber и PayPal.
Стоит отметить, что визовые ограничения вступят в силу 24 июня.
По оценкам Института миграционной политики в Вашингтоне, они заблокируют 219 тысяч временных работников.
Президент США Дональд Трамп принял решение до конца 2020 года запретить выдачу грин карт и различных видов рабочих виз.
Новые ограничения будут действовать до конца 2020 календарного года и могут быть продлены.
Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.
- Напомним, по состоянию на 17 апреля в США 22 миллиона человек остались без работы из-за коронавируса.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.