Китайская корпорация Xiaomi анонсировала новую беспроводную систему зарядки Air Charge, которая может заряжать несколько устройств одновременно на расстоянии до нескольких метров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основная технология удаленной зарядки Xiaomi заключается в космическом позиционировании и передаче энергии. Зарядная батарея Xiaomi собственной разработки имеет пять встроенных антенн с фазовыми помехами, которые могут точно определять местоположение смартфона. Массив управления фазой, состоящий из 144 антенн, передает волны миллиметрового диапазона непосредственно на телефон посредством формирования луча.

Одновременно заряжаться могут несколько устройств при максимальной мощности 5 ватт на каждое из них.

В компании заявили, что “гостиные будущего будут полностью беспроводными”, а Mi Air Charge будет работать не только со смартфонами, а также с умными часами, браслетами и другими переносными устройствами.