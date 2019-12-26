Глава посольства США в Украине Вильям Тейлор не считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков уверен в причастности фигурантов дела Шеремета к убийству журналиста.

Об этом дипломат сообщил после брифинга в Генеральной прокуратуре Украины, передает “Европейская правда”.

По словам Тейлора, Аваков провел брифинг при участии послов иностранных государств, в ходе которого попросил о помощи в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло летом 2016 года.

“Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. — ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем могли бы помочь”, — отметил временный поверенный в делах США в Украине.

Также дипломат заявил, что Аваков не сообщал им о имеющихся у следствия выводах, и выразил мнение, что у министра нет уверенности касательно причастности к убийству лиц, которые были выдвинуты официальные обвинения.

“Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди “много работы”. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен”, — добавил Тейлор.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.