Об этом сообщает The New York Times.

В коротком электронном письме письме журналистам Тейлор сказал, что уедет в начале января, потому что его временное назначение в Украину в июне истекает. В соответствии с Законом о вакансиях политические лица, назначаемые на действующую должность, могут занимать ее только в течение примерно 200 дней.

“Администрация скоро назначит постоянного посла”, — добавил он.

Напомним, Тейлор является одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Выступая в Конгрессе, Тейлор, в частности, заявлял, что американского лидера Дональда Трампа больше “заботит “дело Байдена”, чем Украина”. Также он подтверждал связь задержки военной помощи Украине со стороны американского лидера и политически мотивированных расследований, которых Трамп добивался.