Об этом он проинформировал в интервью ТСН.
По словам Тейлора, в этом году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.
“Конгресс США уже подписался под конкретными видами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование… Это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян”, – отметил дипломат.
Тейлор уточнил, что Конгресс США ранее принял закон о бюджете, в котором помощь Украине в сфере безопасности увеличена до $300 млн. Он подчеркнул, что конгрессмены дали четко понять, что не воспримут каких-либо новых задержек в предоставлении помощи нашей стране.
“Конгресс принял закон о бюджете, в котором помощь Украине в сфере безопасности увеличена с $250 млн до $300 млн. Но необходимо еще одно постановление – разрешение на ассигнование этих денег. Это прекрасная демонстрация мощной поддержки американским Конгрессом украинских военных. Поддержка включает и оружие, в частности, противокорабельные ракеты, а также контрбатарейные радары, приборы ночного видения, которые очень важны для украинских солдат. Это то, из чего состоит эта помощь. И Конгресс очень обеспокоен любыми задержками, любой постановкой военной помощи на паузу. Конгрессмены дали четко понять и администрации США, и всему миру, что они настроены, чтобы Украина как можно скорее получила эту помощь”, – рассказал Тейлор.
- 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В документе заложена обещанная военная помощь Украине.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.