Об этом он проинформировал в интервью ТСН.

По словам Тейлора, в этом году Украина получит от Соединенных Штатов системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

“Конгресс США уже подписался под конкретными видами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование… Это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян”, – отметил дипломат.

Тейлор уточнил, что Конгресс США ранее принял закон о бюджете, в котором помощь Украине в сфере безопасности увеличена до $300 млн. Он подчеркнул, что конгрессмены дали четко понять, что не воспримут каких-либо новых задержек в предоставлении помощи нашей стране.

“Конгресс принял закон о бюджете, в котором помощь Украине в сфере безопасности увеличена с $250 млн до $300 млн. Но необходимо еще одно постановление – разрешение на ассигнование этих денег. Это прекрасная демонстрация мощной поддержки американским Конгрессом украинских военных. Поддержка включает и оружие, в частности, противокорабельные ракеты, а также контрбатарейные радары, приборы ночного видения, которые очень важны для украинских солдат. Это то, из чего состоит эта помощь. И Конгресс очень обеспокоен любыми задержками, любой постановкой военной помощи на паузу. Конгрессмены дали четко понять и администрации США, и всему миру, что они настроены, чтобы Украина как можно скорее получила эту помощь”, – рассказал Тейлор.