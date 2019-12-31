Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор записал прощальное видеообращение к украинцам в связи с уходом в отставку.

Видеозапись обнародовало посольство США в Украине.

“Пребывание Уильяма Тейлора на посту временного поверенного в делах США в Киеве подходит к концу. В этом видео он рассказывает о времени, проведенном здесь и о крепком партнерстве Украины и США”, – говорится в подписи к видео.

В своем обращении Тейлор отметил, что время его пребывания в Киеве было невероятным, и за этот период произошло много важных событий.

“Многие из вас уже знают, что вскоре я уеду из Киева. Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было замечательное время! Была избрана новая Рада, появились новые возможности продвигать реформы. Был сформирован Высший антикоррупционный суд. Появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии в течение многих лет. Произошел прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Зеленским и Путиным, обмен пленными. Время моего пребывания было чрезвычайным – и впредь будут хорошие времена”, – отметил Тейлор.

Дипломат заверил, что Соединенные Штаты Америки демонстрируют сильную поддержку Украины.

“Одно из проявлений этой поддержки – внедрение санкций против “Северного потока 2″. Это свидетельствует о сильной поддержке США, которая будет продолжаться. Эта поддержка двухпартийная, она осуществляется всем Конгрессом. И это возможность для нас продвигаться дальше в отношениях США и Украины. Я очень оптимистично настроен относительно Украины”, – подчеркнул Тейлор.