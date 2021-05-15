Технологічне диво: як працює інтернет-сервіс від Starlink?

Команда мільярдера Ілона Маска збирається влаштувати справній прорив у світі технологій, звільнивши світ від Інтернет-обмежень та забезпечивши вільною та швидкою передачею даних.

Про це йдеться в огляді The Verge.

Науковий прорив, чи невиправданий ажіотаж?

Starlink, нова послуга супутникового Інтернету від SpaceX, є дивовижним технічним досягненням, яке колись може назавжди змінити світ. Але зараз це бета-продукт у хиткому становищі, який фахівці наживають не надто надійним та послідовним.

Команда Маска чітко зрозуміла, що необхідно розвиватися у сфері Інтернет-технологій, оскільки у світі панує хаос серед провайдерів, які використовують застарілі технології та вимагають гігантську плату за свої послуги. Зокрема, більшість американців змушені користуватися послугами регіональних кабельних монополій, які домінують на ринку широкосмугового доступу. Вони пропонують високі ціни, складну політику у сфері даних та хамовиту підтримку клієнтів. Якщо ж клієнт захоче змінити провайдера, то зможе обрати для себе компанію, яка часто базується на старих технологіях і пропонує набагато менші швидкості.

У сільській місцевості США ситуація ще гірша: поєднання складної політики та жадібності породжує те, що в країні є величезні ділянки, де люди навіть не можу приєднатися зі швидкістю 25 Мбіт/с, що є жалюгідним стандартом “швидкості широкосмугового зв’язку”.

Ідея під’єднатися до Starlink за 499 доларів із щомісячною платою в 99 доларів для американців була б мрією. При цьому компанія Маска обіцяє, що зможе забезпечити швидкість завантаження до 100 Мбіт /с та завантаження до 20 Мбіт/с. Starlink визначила довгострокову мету – 1 Гбіт/с. Проєкт компанії створить конкуренцію на ринку не тільки у США, а й у цілому світі.

Однак Starlink – це новий засіб доступу до Інтернету, який не покладається на наявну інфраструктуру. Це дозволить йому просуватися однаково успішно як в США, так і у Європі, демонструючи високу якість послуг.

Видання зазначає, що американська політика широкосмугового зв’язку вже давно себе вичерпала, але заручниками ситуації стали люди, які платять занадто багато грошей за повільні швидкості та жахливе обслуговування клієнтів.

“Не дивно, що люди із захватом спостерігають за діями Starlink, яка обіцяє забезпечити доступ із сузір’я тисяч крихітних супутників, що покривають Землю, використовуючи в найсучаснішу фазовану антену для швидкого відстеження супутників, що рухаються по небу”, – пише видання.

Однак поки невідомо, коли Starlink налагодить безперебійний зв’язок. Компанія заявляє, що буде експлуатувати найбільшу кількість супутників у світі, якими керує нова автоматизована система орбітального наведення та система запобігання зіткненням.

“Starlink – це багато дуже сміливих технічних досягнень, упакованих у споживчий товар за 499 доларів. Все це набагато прогресивніше, ніж попередні супутникові системи Інтернету, які є повільними, обмеженими й дуже дорогими”, – зазначає автор.

Карта покриття Starlink розділяє земну кулю на шестикутну сітку. Запущені супутники здебільшого надають послуги в північній частині Північної Америки. Все це все ще в бета-версії, тому доступ обмежений.

Starlink: особливості налаштування

Кореспондент видання придбав комплект Starlink, зареєструвавшись на вебсайті. Усе необхідне обладнання доставили вже за тиждень.

Компанія прислала всього чотири предмети для підключення до супутникового Інтернету:

тарілка, яка підключена до 100-футового кабелю живлення через Ethernet (PoE);

коротка металева підставка під штатив для тарілки;

основний чорний адаптер живлення Starlink;

невеликий срібний маршрутизатор Wi-Fi із власним білим PoE-кабелем.

Фундаментальне налаштування неймовірно просте: ви підключаєте обидва кабелі Ethernet до адаптера живлення, під’єднуєте їх до стіни, і все готово.

Автор зазначає, що все обладнання професійно розроблене, хоча воно і знаходиться в бета-версії. За його даними, усі деталі близькі до споживчого товару, з почуттям стилю. Тарілка, яку офіційно називають “Dishy McDishface”, виготовлена ​​з білого пластику, з матовою білою текстурою. За допомогою двох кнопок її легко можна закріпити до штатива. Є двигуни, які обертають і нахиляють тарілку для автоматичного його вирівнювання.

Хоча штатив, який прислали у комплекті Starlink, доволі низький, тарілку необхідно встановлювати якомога вище. Starlink вимагає майже ідеальної прямої видимості для своїх супутників, які часто досить низько в небі. Дерева, будівлі й навіть стовпи легко перешкоджатимуть сигналу, тому якщо у вас високі дерева, що перекривають горизонт, залишається придумати, як закріпити тарілку над ними. Бета-тестери намагаються знайти спосіб оптимального закріплення тарілки, щоб вона функціонувала максимально якісно.

Starlink надзвичайно делікатний. Навіть одне дерево, яке блокує пряму видимість тарілки, погіршить і перерве ваш сигнал. Тому наголошується на тому, щоб тарілку ніщо не прикривало.

“Якщо будь-який об’єкт, такий як дерево, димохід, стовп тощо, перерве шлях променя, навіть ненадовго, ваша послуга в Інтернеті буде перервана. Найкращу пораду, яку ми можемо дати, – це встановити свій Starlink на максимально високій висоті, де це безпечно, з чітким видом на небо. Користувачі, які живуть у районах з великою кількістю високих дерев, будівель тощо, можуть бути не найкращими кандидатами для раннього використання Starlink”, – попередили у компанії.

Попри те, що у Starlink є армія відданих прихильників, у науковій спільноті є така ж кількість критиків, які зазначають, що покриття неба крихітними супутниками заважатиме астрономам у всьому світі. Супутники Starlink вже досить яскраві, щоб заплутати людей, їх потенціал перешкоджатиме роботі телескопів.

Як тільки ви встановите свою тарілку у місці, де нічого не перешкоджатиме прийманню сигналу, вона автоматично повертатиметься й шукатиме у небі супутник, з яким контактуватиме. Тому важливо встановити її такому місці, де тарілка матиме достатньо небесного простору для відстежування супутників. Starlink пропонує конус приблизно 100 градусів з мінімальним піднесенням 25 градусів над горизонтом.

Також потрібно бути готовим до того, що для проведення кабелю у будинок необхідно продірявити стіну, а може навіть й не одну.

Коли тарілка знайде вільний супутник для взаємодії, маршрутизатор Wi-Fi самостійно завантажиться і запропонує вам загальну мережу Starlink. Необхідно приєднатися до цього, відкрити програму Starlink, і ви отримаєте можливість перейменувати цю мережу та встановити пароль Wi-Fi. І це все.

Двосмуговий маршрутизатор Wi-Fi 5 надзвичайно простий: він має один додатковий порт Ethernet, який може підтримувати комутатор, і зовсім не містить перелічених специфікацій або опцій програмного забезпечення.

Нестабільність, про яку попереджували

Автор пише, що йому вдалося спостерігати, що швидкість Інтернету від компанії Маска доволі нестабільна.

“Я точно бачив швидкість, яка перевищувала обіцяні 100 Мбіт/с, перевищуючи 222 Мбіт/с і 24 Мбіт/с. Але мої звичні швидкості коливались між 30 і 90”, – пише журналіст.

Коли Starlink зможе забезпечити стабільно високу швидкість, він може стати справжнім конкурентоспроможним провайдером.

За тиждень тестувань автор зміг без проблем транслювати Netflix і Disney Plus у форматі 4K, а також відео YouTube без значних проблем. Однак при швидкому прокручуванні відео TikTok можна натрапити на затримки.

При цьому послуги, які вимагають постійного зв’язку в режимі реального часу, такі як Slack, Zoom або відеоігри, не були доступними, навіть коли автор фіксував найшвидші швидкості.

“Я покладав великі надії на те, що зможу провести кілька днів, працюючи зі Starlink, і після кількох втрачених повідомлень Slack та дзвінків Zoom, де моє відео впало до низької роздільної здатності, а потім повністю заморозилося, я здався”, – йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що Starlink – це справді чудовий прорив техніки. Однак для налагоджування повноцінної роботи необхідні роки. До того ж тисяч супутників у небі можуть нашкодити космічній науці, тому він радить компанії обговорити свій проєкт з астрономами.

Зазначається, що інколи для досягнення ідеального сигналу користувачу потрібно буде купити бензопилу й позбутися дерев поблизу будинку. Та й затримки й нестабільна швидкість далеко не кожному активному користувачу мережі сподобається.

“Можливо, це зміниться, оскільки компанія запустить більше супутників. Можливо, з часом послуга буде працювати краще в районах, де переважають високі дерева. Можливо, одного разу сигнал не пропале від вітру та сильного дощу. Я не даю офіційну оцінку Starlink за огляд, оскільки все система все ще працює в бета-версії, і компанія не дає обіцянок щодо надійності”, – підсумував оглядач.