Об этом заявил в комментарии “ВВС Украина” секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, 30 % тел уже идентифицированы.
“Он (Данилов, – ред.) сообщил, что 30 % тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину”, – цитирует Данилова ВВС.
Секретарь СНБО также заверил, что Украина не остановит расследования этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, и будет требовать наказания виновных.
“Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости”, – заявил Данилов.
Он выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.
“Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали”, – отметил Данилов.
По его словам, вечером президент Украины Владимир Зеленский обсудит эти вопросы с лидером Ирана.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
- Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Ирана официальных извинений, компенсаций и наказания виновных.