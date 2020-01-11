Тела погибших при крушении самолета МАУ в Иране украинцев вернут в Украину ориентировочно 20-21 января.

Об этом заявил в комментарии “ВВС Украина” секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, 30 % тел уже идентифицированы.

“Он (Данилов, – ред.) сообщил, что 30 % тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину”, – цитирует Данилова ВВС.

Секретарь СНБО также заверил, что Украина не остановит расследования этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, и будет требовать наказания виновных.

“Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости”, – заявил Данилов.

Он выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

“Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали”, – отметил Данилов.

По его словам, вечером президент Украины Владимир Зеленский обсудит эти вопросы с лидером Ирана.