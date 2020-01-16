“Сегодня (16 января — ред.) эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину”, —говорится в сообщении.

Также в министерстве назвали предполагаемую дату передачу тел 11 погибших. Она должна быть проведена до 19 января.