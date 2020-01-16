Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.
“Сегодня (16 января — ред.) эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину”, —говорится в сообщении.
Также в министерстве назвали предполагаемую дату передачу тел 11 погибших. Она должна быть проведена до 19 января.
Ранее в Иране сообщили о готовности передать украинской стороне тела граждан Украины, погибших во время авиакатастрофы в Тегеране.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой.
- В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.