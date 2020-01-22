Телефон миллиардера, основателя Amazon и владельца американской газеты The Washington Post Джеффа Безоса был взломан после того, как он получил сообщение от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в WhatsApp.

Об этом сообщает The Guardian.

Источники The Guardian утверждают, что раньше Безос и Салман общались на дружеском уровне. Инцидент с отправкой вирусного файла произошел 1 мая 2018 года. Какие именно данные удалось украсть с телефона Безоса – неизвестно.

С номера принца Безосу отправили зашифрованное сообщение. Там был вредоносный видеофайл, который проник в телефон миллиардера, скачав из него большое количество данных. Вирусный файл был активен на протяжении нескольких часов.

За несколько недель до предполагаемого взлома Безос и наследный принц вместе выходили в свет, присутствуя на голливудском ужине продюсера Брайана Грейзера.

Пока в СМИ говорили о том, что Саудовская Аравия может быть причастна к взлому телефона миллиардера, дипломаты королевства называли это “абсурдом”.

В частности, о возможной причастности Саудовской Аравии ко взлому заявлял консультант Безоса Гэвин де Беккер. По его словам, это могло быть связано с убийством журналиста Джамаля Хашшоги, который работал в газете Безоса обозревателем.

В издании также напомнили, что в 2018 году Хашогги писал о принце довольно критические материалы. В это же время принц начал общаться с Безосом, владеющим The Washington Post, а также другими владельцами американских медиа. Как пример, в сентябре 2017 года он встречался с Дэвидом Пекером, исполнительным директором American Media Inc (AMI), владельцем таблоида National Enquirer. За два месяца до их встречи в Саудовской Аравии Пекер обедал с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Через несколько недель после предполагаемого взлома телефона Безоса была проведена еще одна возможная кибератака. Целью был влиятельный саудовский диссидент, который жил в Канаде и был близким другом Хашогги.

Согласно анализу независимой исследовательской группы Citizen Lab, Омар Абдулазиз получил фальшивую зараженную ссылку о доставке, которую он ожидал в конце июня 2018 года. Аналогично ситуации с Безосом, вредоносное ПО скачивало данные с телефона.

Между Хашогги и Абдулазизом происходил обмен сотнями сообщений в течение нескольких месяцев.

Абдулазиз заявил в суде, что его сообщения, вероятно, были перехвачены Саудовской Аравией. Королевство такие обвинения отвергло.

Аналогичные атаки были в отношении двух других диссидентов, лондонского сатирика Ганема Алмасарира и Яхья Ассири. Они также часто общались с Хашогги.

Спустя два месяца после убийства Хашогги, в январе 2019 года, National Enquirer опубликовал специальный выпуск, в котором рассказывалось, что у Безоса был роман. Также в издании напечатали много других статей, порочащих честь Безоса. Это были интимные подробности, его текстовые сообщения. Все сообщения датировались временем, до заражения телефона Безоса вредоносным ПО.

В феврале Безос написал блог, который назвал “Нет, спасибо, мистер Пекер”. Он утверждал, что со стороны владельца National Enquirer поступали сообщения, в которых тот угрожал и предъявлял требования. Если Безос не выполнит те или иные условия, Пекер обещал публиковать его интимные фото с жениной, с которой у Безоса был роман. Также Пекер требовал от Безоса прекратить расследование того, откуда National Enquirer информация с его телефона.

В октябре прошлого года Безос перед консульством Саудовской Аравии в Стамбуле почтил память Хашогги в честь годовщины его убийства.

Напомним, 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги убили 2 октября 2018 года в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги был известным критиком правящей династии в Эр-Рияде. В сентябре 2017 года он уехал в США, где вел колонку в Washington Post. В ней он все более открыто выступал против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.