Телефоны и адреса записанных на вакцинацию попали в открытый доступ. Как это случилось?

24 марта Минветеранов сообщило о формировании списков, попав в которые участники боевых действий могут претендовать на вакцинацию от коронавируса вне очереди остатками вакцины. Заявки с личными данными принимали по телефону и онлайн. Данные из онлайн-форм, содержащих ФИО, контактные телефоны и адреса записанных, оказались в свободном доступе.

#Буквы рассказывают, как это произошло.

Утром 24 марта пресс-служба Минветеранов опубликовала сообщение с разъяснениями относительно того, как участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины. Как известно, с 12 марта участники боевых действий, нардепы и известные лица старше 60 лет, могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.

Предлагалось два варианта: по телефону через контакт-центр МОЗ или через координаторов при областных государственных администрациях и Центре общественного здоровья. Во втором случае было необходимо заполнить онлайн-форму.

Однако в некоторых формах, ссылки на которые оставило министерство, каждый пользователь мог увидеть контактные данные других записанных. На это обратил внимание журналиста Виктор Пичугин.

Сейчас соответствующая публикация удалена. Однако осталась ее кешированная версия.

В удаленном сообщений Минветеранов для почти каждой области Украины был предложено документ, размещенный на Google Docs, куда можно вписать свои контактные данные (ФИО, адрес, телефон).

Для некоторых областей это было реализовано через онлайн-форму (как, к примеру, сделала Закарпатская ОГА).

А для других (к примеру, Львовской) — через Google-таблицу. При этом в таблицах, в отличие от форм, предлагалось еще объяснить, почему лицо-заполнитель формы считает себя лидером общественного мнения.

К тому же в варианте с таблицей данные вписывали в общий документ, доступ к которому имели все, у кого была на него ссылку. Соответственно, все пользователи, переходившие по ссылке, видели и контактные данные других людей.

Вот как это выглядело:

Таким образом информацию должны были подавать жители Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Доступ к документам в виде таблиц с данными уже закрыт.

Однако вред, нанесенный тем, чьи данные попали в открытый доступ, непоправим. Активист и один из основателей “Украинского киберальянса” Шон Брайан Таунсенд объяснил, что эти документы нельзя будет удалить из Сети окончательно.

В комментарии изданию “Радио Свобода” пресс-секретарь министра по делам ветеранов Оксана Химич заявила, что это — “технический сбой”, а ссылки в заметке министерства разместили те, что предоставили ОГА.

“Мы брали эту информацию с сайтов областных государственных администраций. Есть региональные координаторы, которых определяет, конечно, не Министерство ветеранов, и они дали ссылки, куда надо обращаться и вписывать свои данные. Мы собрали эти данные. Это какой-то технический сбой”, — сказала Химич.

Будут ли работники министерства привлечены к ответственности за эту ошибку (или ретрансляцию ошибки чиновников ОГА) — пока неизвестно.

Пресс-служба Минветеранов не была доступна для комментариев. #Буквы обратились с просьбой прокомментировать событие к спикеру министра Оксане Химич, а также направили информационный запрос в министерство.