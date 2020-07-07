Мессенджер Telegram будет отклонять запросы данных от судов Гонконга из-за действия закона о национальной безопасности (о терроризме).

Об этом сообщил новостному сайту Hong Kong Free Press (HKFP) руководитель службы поддержки мессенджера Михаил Равдоникас.

Он пояснил, что это решение актуально, “пока не будет достигнут международный консенсус относительно текущих политических изменений в городе”.

Также он отметил, что “при таких обстоятельствах” важно защищать права на неприкосновенность частной жизни. Представитель Telegram сказал, что они и раньше не раскрывали никаких данных властям Гонконга.

В условиях конфиденциальности Telegram указано, что они готовы сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом.

“Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам”, – сказано в договоре.

Напомним, что из-за этого закона в июне Гонконг отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей. Власти Китая полагают, что закон о нацбезопасности поможет не допустить протестов в Гонконге.