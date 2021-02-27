Об этом пишет издание Vtimes.

Отмечается, что Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Также до конца апреля мессенджер должен вернуть инвесторам более $600 млн долга.

В частности, убытки компании в 2018 году составили $172,7 млн, а в 2019-ом $150,9 млн. В первом полугодии 2020 года компания сообщила о прибыли в $151,3 млн, но она была получена в результате переоценки задолженностей перед инвесторами, сократившейся на $303 млн.

Telegram собирается размещать пятилетние облигации номиналом не менее $200 000 на Международном рынке Лондонской фондовой биржи.

“Если Telegram проведет IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. IPO на крупной международной бирже — стратегический вариант для компании с возможностями привлечь больше капитала от большего круга инвесторов”, – отметили в издании.

Рассчитавшись по срочным долгам за счет выпущенных облигаций, команда Telegram собирается разными способами монетизировать мессенджер.

Одним из нововведений станет внедрение рекламных постов в каналы Telegram. Также мессенджер планирует продавать премиальные стикеры, внедрять в чаты игры, создавать дополнительные сервисы для корпоративных клиентов и организовать платформу для продаж.