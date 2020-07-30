Мессенджер Telegram подал в Европейскую комиссию жалобу на компанию Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store.

Об этом сообщает Financial Times.

В жалобе компании на имя еврокомиссара по антимонопольному регулированию Маргрет Вестагер содержится требование к Apple “предоставить пользователям возможность загрузки приложений в обход App Store“.

Ранее компании Spotify и Rakuten также пожаловались на то, что Apple забирает себе 30 % дохода от продаж всех приложений в App Store.

Отмечается, что в своей жалобе Telegram не согласился с аргументом Apple о том, что комиссия App Store поддерживает его работу.

Мессенджер также заявил, что в 2016 году Apple запретила приложение для обмена сообщениями запуск игровой платформы на том основании, что оно противоречит правилам App Store.