Мессенджер Telegram обновился до версии 6.2 как для Android, так и для iOS. В нем появился видеоредактор, который позволяет улучшать качество изображения и добавлять на видео и фото анимированные стикеры.

Об этом говорится в блоге Telegram.

Предыдущий видеоредактор, который появился в 2015 году, позволял улучшать качество фотографий и добавлять на них рисунки, стикеры и текст. В обновленной версии с помощью редактора также можно обрабатывать видео и размещать анимированные стикеры на видеозаписях и фотографиях.

Видеоредактор автоматически улучшает качество изображения, также вручную можно отрегулировать яркость, насыщенность и другие параметры. Кроме того, можно наложить текст или добавить рисунок.

При рисовании на видео или фото можно увеличить масштаб изображения (например, для того, чтобы подправить себе макияж или дорисовать усы).

Новая версия программы позволяет добавить анимированные стикеры на любую фотографию или видеозапись. В таком случае фото автоматически отправится как GIF-анимация.

Также разработчики улучшили панель GIF-анимаций, которая теперь включает раздел “Популярные” и позволяет подбирать GIF-файлы на основе различных эмоций. Скорость загрузки анимации также увеличилась. Появилась и возможность быстрой сортировки чатов в папки.

В то же время для пользователей Android обновлен видеоплеер: кнопки и длинные описания теперь не мешают просмотру, а видео, короче 30 секунд, автоматически воспроизводятся по кругу. При отправке, редактировании и удалении сообщений появились новые плавные анимации.

Кроме этого, в месенжере обновили и раздел для очистки ненужных файлов, который теперь предлагает наглядный анимированный интерфейс.