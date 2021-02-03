Телеканалы Медведчука заблокированы, но на долго ли?

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым парализовал деятельность нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака и телеканалов, которые связывают с кумом российского президента Виктором Медведчуком.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.

Что произошло?

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина“.

Санкции вводят и в отношении 8 юридических лиц, которые ему принадлежат. Это:

пять региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” (ООО “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”);

телерадиокомпания “112-ТВ”;

ООО “Новости 24 часа”, вещает под логотипом “NEWSONE”;

ООО “Новые коммуникации”, вещает под логотипом ZIK.

По словам юриста, эти меры позволяют парализовать деятельность как Козака, так и юридических лиц, которые ему принадлежат.

“Фактически эти меры позволяют полностью парализовать любую деятельность лица, к которому применены санкции, начиная от возможности использовать средства на банковских счетах, осуществление коммерческой деятельности и заканчивая элементарным осуществлением права собственности, то есть возможности покупать, продавать, передавать третьим лицам, владеть или использовать любое имущество, принадлежащее такому лицу. Список не является исключительным, то есть могут быть применены любые другие санкции, предусмотренные частью 1 статьи 4 Закона Украины “О санкциях” (этот перечень также не является исключительным и может быть расширен в рамках принципов, установленных этим законом). Похожие запреты применены и в отношении юридических лиц, принадлежащих Тарасу Козаку. Этот перечень также крайне широк и позволяет прекратить как их непосредственную информационную деятельность, так и заблокировать совершение любых действий имущественного характера”, — пояснил юрист.

Есть “но”

Несмотря на то, что некоторые операторы уже заблокировали доступ к упомянутым телеканалам, радоваться рано: Козак может избавиться от санкций и вот почему.

“Есть одна проблема. Нормы статьи 1 Закона Украины “О санкциях” на основании которого принято решение СНБО и Указ президента, не предусматривают возможности применения санкции в отношении граждан Украины и юридических лиц, принадлежащих резидентам”, — объясняет Черный.

Юрист сослался на часть 2 статьи 1 указанного закона, которая устанавливает, что санкции могут применяться со стороны Украины относительно:

иностранного государства;

иностранного юридического лица;

юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцев;

лиц без гражданства;

а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

“Как видим, граждан Украины и юридических лиц, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане Украины (а господин Козак сейчас является гражданином Украины), в этом перечне нет”, — подчеркнул юрист.

Что касается последнего пункта — о субъектах, осуществляющих террористическую деятельность — это вряд ли применимо к Козаку.

“Что касается пункта о субъектах, осуществляющих террористическую деятельность, то следует учитывать, что террористическая деятельность, в понимании украинского законодательства, является рядом преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, это: террористический акт;

вовлечение в совершение террористического акта;

публичные призывы к совершению террористического акта;

создание террористической группы или террористической организации;

содействие совершению террористического акта;

финансирование терроризма. Для того, чтобы какое-то лицо считалось таким, что осуществляет террористическую деятельность, по нему должен вступить в силу обвинительный приговор суда по одной или несколькими из перечисленных статей. О существовании таких приговоров в отношении господина Козака пока ничего не известно, то есть указанное основание также не может быть применено. Кроме этого, существует также Закон Украины “О борьбе с терроризмом”, который определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и содержит определение ряда понятий с этим связанных. Однако ни указ президента, ни решения СНБО не содержат ссылки на те его нормы, на основании которых могли бы быть наложены санкции в этом случае”, — объяснил юрист.

Черный обратил внимание на то, что возможна и другая трактовка. Речь идет о нормах статьи 3 упомянутого закона, указывающей, что основанием для применения санкций является “действия других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам”.

Однако это не устраняет противоречий и Козак может отменить введение санкций через суд.

“Ни в решении СНБО, ни в указе президента нет ссылки на указанную норму, кроме того, она не устраняет противоречия с нормами части 2 статьи 1 закона “О санкциях”. Таким образом, можно ожидать, что введенные президентом санкции могут быть отменены Верховным Судом по указанным выше основаниям”, — подытожил юрист.