Телеканалы Медведчука заблокированы, но надолго ли?

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым парализовал деятельность нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов, которые связывают с кумом российского президента Виктором Медведчуком.

Юрист Назар Черный в комментарии #Буквам рассказал, как работает механизм санкций и могут ли указанные физические и юридические лица от них избавиться.

Что произошло?

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии ОПЗЖ и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина“.

Санкции вводят и в отношении 8 юридических лиц, которые ему принадлежат. Это:

пять региональных телеканалов, вещающих под логотипом “112 Украина” (ООО “Новый формат”, “Ариадна ТВ”, “ТВ Выбор”, “Партнер ТВ” и “Лидер ТВ”);

телерадиокомпания “112-ТВ”;

ООО “Новости 24 часа”, вещает под логотипом “NEWSONE”;

ООО “Новые коммуникации”, вещает под логотипом ZIK.

По словам юриста, эти меры позволяют парализовать деятельность как Козака, так и юридических лиц, которые ему принадлежат.

“Фактически эти меры позволяют полностью парализовать любую деятельность лица, к которому применены санкции, начиная от возможности использовать средства на банковских счетах, осуществлять коммерческую деятельность и заканчивая элементарным осуществлением права собственности, то есть возможности покупать, продавать, передавать третьим лицам, владеть или использовать любое имущество, принадлежащее такому лицу. Список не является исключительным, то есть могут быть применены любые другие санкции, предусмотренные частью 1 статьи 4 Закона Украины “О санкциях” (этот перечень также не является исключительным и может быть расширен в рамках принципов, установленных этим законом). Похожие запреты применены и в отношении юридических лиц, принадлежащих Тарасу Козаку. Этот перечень также крайне широк и разрешает прекратить как их непосредственную информационную деятельность, так и заблокировать совершение любых действий имущественного характера”, — объяснил юрист.

Есть “но”

Несмотря на то, что некоторые операторы уже заблокировали доступ к упомянутым телеканалам, радоваться рано: Козак может избавиться от санкций, и вот почему.

“Есть одна проблема. Нормы статьи 1 Закона Украины “О санкциях”, на основании которого принято решение СНБО и Указ президента, не предусматривают возможности применения санкции в отношении граждан Украины и юридических лиц, принадлежащих резидентам”, — объясняет Черный.

Юрист сослался на часть 2 статьи 1 указанного закона, которая устанавливает, что санкции могут применяться со стороны Украины в отношении:

иностранного государства;

иностранного юридического лица;

юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента;

иностранцев;

лиц без гражданства;

а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

Пункты 1, 2, 4, 5 применить к Козаку невозможно, поскольку он является гражданином Украины.

“По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, юридические лица, в отношении которых применены санкции, находятся в собственности и под управлением граждан Украины. Аналогично, гражданином Украины является и Козак Тарас Романович, что подтверждается хотя бы тем, что он является народным депутатом 9 созыва”, — подчеркнул юрист.

Что касается возможностей применения в этом случае 3 пункта статьи, юрист отметил следующее:

“Если в качестве основания для санкций был применен пункт 3, вероятно его применение будет обоснованно имеющимися в СБУ материалами, которые свидетельствуют или могут свидетельствовать о неформальной подконтрольности юридических лиц, в отношении которых применены санкции иностранным юридическим лицам, а скорее всего — физическим лицам-нерезидентам. Однако такое обоснование также включает ряд нюансов. Первый — санкции касаются не только юридических, но и физического лица, что само по себе исключает законность пункта 3 в таком случае. Второй — украинское законодательство содержит определение понятия “контроль” в контексте юридических лиц, оно указано в статье 1 Закона Украины “О защите экономической конкуренции”, которая определяет контроль над юридическим лицом как решающее влияние одного или нескольких связанных юридических и/или физических лиц на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования или его части, которое осуществляется непосредственно или через других лиц. В свою очередь, понятие “связанные лица” указано в подпункте 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины — ими являются юридические и/или физические лица, и/или образования без статуса юридического лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они представляют. При таких условиях необходимо доказательство всех приведенных выше взаимосвязей — от иностранных юридических лиц/физических лиц-нерезидентов через установление конкретных взаимоотношений, которые дают им возможность влиять на хозяйственную деятельность тех субъектов хозяйствования, относительно которых применены санкции. При доказании наличия такого влияния в понимании и рамках украинского законодательства, усматривается правомерным применение санкций в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Украине и собственниками (конечными бенефициарами) и руководителями (подписавшими) которых являются граждане Украины. Однако, как уже отмечалось, это не снимает проблемы невозможности применения санкций в отношении граждан Украины”.

Что касается последнего пункта — о субъектах, осуществляющих террористическую деятельность, — это вряд ли применимо к Козаку.

“Что касается пункта о субъектах, осуществляющих террористическую деятельность, то следует учитывать, что террористическая деятельность в понимании украинского законодательства является рядом преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, это: террористический акт;

вовлечение в совершение террористического акта;

публичные призывы к совершению террористического акта;

создание террористической группы или террористической организации;

содействие совершению террористического акта;

финансирование терроризма. Для того, чтобы лицо считалось таким, что осуществляет террористическую деятельность, в отношении него должен вступить в силу обвинительный приговор суда по одной или нескольким из перечисленных статей. О существовании таких приговоров в отношении господина Козака пока ничего не известно, то есть указанное основание также не может быть применено. Кроме того, существует также Закон Украины “О борьбе с терроризмом”, который определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и содержит определение ряда понятий с этим связанных. Однако ни указ президента, ни решение СНБО не содержат ссылки на те его нормы, на основании которых могли бы быть наложены санкции в этом случае”, — объяснил юрист.

Черный обратил внимание на то, что возможна и другая трактовка. Речь идет о нормах статьи 3 упомянутого закона, указывающей, что основанием для применения санкций является “действия других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам”.

Однако это не устраняет противоречий, и Козак может отменить введение санкций через суд.

“Ни в решении СНБО, ни в указе президента нет ссылки на указанную норму, кроме того, она не устраняет противоречия с нормами части 2 статьи 1 Закона “О санкциях”. Таким образом, можно ожидать, что введенные президентом санкции могут быть отменены Верховным Судом по указанным выше основаниям”, — подытожил юрист.

Материал был обновлен в 00:40 4 февраля. Добавлено примечание о возможностях применения санкции к Козаку и его юрлицам, как к юридическому лицу, которое находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента.