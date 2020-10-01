Почти 60% украинцев получают новую информацию с сайтов новостей в сети Интернет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром “Социс” (SOCIS) в сентябре.

Так, респондентов попросили назвать источники получения новой информации, новостей о последних событиях в Украине и в мире.

В итоге 59% респондентов сообщили, что чаще всего получают такую информацию с сайтов новостей в сети Интернет. Немного меньше, 54,7% опрошенных, заявили, что приоритетным источником информации для них является общенациональное телевидение.

В то же время 42,3% назвали социальные сети главным источником информации и новостей; 16,6% – друзей, коллег, родственников, знакомых, соседей; 16,2% – местное, региональное телевидение; 8,2% – общенациональные печатные издания (газеты и журналы); а 6,8% – ФМ-радиостанции.

Еще 4,1% опрошенных заявили, что узнают новую информацию и новости на улице (от посторонних людей, в транспорте, в общественных местах).

Местные печатные издания (городские, районные газеты, журналы) являются источником информации для 3,3% респондентов, а проводное радио – для 1,9%.

В ходе опроса респондентов также спросили, как часто они пользуются Интернетом. 70,2% сообщили, что делают это очень часто/каждый день, а 8,9% – почти каждый день.

В то же время 5,1% опрошенных пользуются Интернетом иногда (несколько раз в неделю), 2,8% – несколько раз в месяц или реже.

Еще 13,1% респондентов заявили, что вообще не пользуются Интернетом.

Сроки проведения исследования: 18 – 28 сентября 2020 года. Метод сбора первичной социологической информации – телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов.

Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%; Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.