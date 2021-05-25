Люди з темним кольором шкіри, які проживають на більшій частині США, вдвічі більше страждають через "тепловий стрес", викликаний глобальними кліматичними змінами. Науковці назвали це явище "кліматичним расизмом".

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, повідомляє ВВС.

На думку дослідників, “тепловий стрес” – це не наслідок бідності, а – історичного расизму та сегрегації. Люди з темним кольором шкіри живуть в районах, де менше дерев, більше будівель та доріг. В таких місцях температура вища. До цього додається підвищення температури повітря внаслідок глобальних кліматичних змін.

В дослідженні це назвали “ефектом міського теплового острова”. По суті, це технічний термін, який означає, як різноманітні будівлі, інфраструктура та дороги в містах впливають на температуру повітря. Більша кількість бетону та асфальту притягує більше тепла. Через це, у великих містах вночі тепліше, аніж в менш заселених околицях.

Однак, в кожному місті є район, де багато дерев та зелених насаджень й навпаки. В “зелених” районах, як правило, живуть ті, хто може дозволити собі купити великий будинок з зеленою територією. В бідніших районах, де майже немає дерев, живуть ті, хто може тільки знімати апартаменти в оренду чи жити в невеличкому будинку. Саме в районах, де немає майже дерев, дуже багато різноманітних будівель – від житлового фонду, до магазинів, аптек, кафе і так далі. Тобто скупчення бетону та асфальту значно більше.

Історично в США склалася ситуація, що райони, де багато будівель, вважають не рекомендованими для кредитування й інвестицій, бо там, як правило, живуть афроамериканці та іммігранти. З часом це призвело до концентрації бідності та низького рівня власності житлом в деяких частинах великих міст.

Тому науковці й стверджують, що історична сегрегація стала причиною “кліматичного расизму” в США. Темношкірі американці не можуть заселитися в “зелений” район.

Аби зробити такий висновок, дослідники використали супутникові знімки та дані щодо температури. Вони порівняли їх з демографічною інформацією та даними щодо перепису населення США. Дослідники вказали, що середньостатистичний темношкірий американець живе у районі зі значно вищою літньою температурою повітря, аніж білошкірий американець. При цьому, темношкірі – це не тільки афроамериканці, а й представники інших національностей, в тому числі іспаномовні, вихідці з Латинської Америки та інші, хто не вважає себе “білими”.

Зі 175 великих американських районів, тільки в 6 дозволено жити темношкірому населенню.

Це свідчить про “кліматичний расизм”. Влітку темношкіре населення страждає від температури вищої на 3,12 градуса за Цельсієм. Для білих температура вища лише на 1,47 градуса за Цельсієм.

Вища температура повітря впливає на збільшення смертності, а також провокує більшу кількість теплових ударів, зниження продуктивності праці, гірше навчання і так далі.

“Наше дослідження допомогло пред’явити більше доказів того, що “кліматичний расизм”, “екологічний расизм” – існують”, – сказав доктор Анхель Хсу з Університету в Північній Кароліні, один з провідних авторів дослідження.

Для того, аби розв’язувати цю проблему, необхідно саджати більше дерев та зелених насаджень, де живуть люди, які більше страждають від теплового стресу. Це дозволить знизити літню температуру, як мінімум, на 1,5 градуси за Цельсієм. При цьому, нові дерева підвищать вартість нерухомості (в США такса (податок на землю) залежить від кількості дерев та кущів на території ділянки. Також на це впливають такі чинники, як парк, ліс чи озеро поряд. Такі об’єкти нерухомості мають значно вищий податок на землю, який треба сплачувати щороку, – ред.).