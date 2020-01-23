Два месяца на разработку страницы в Facebook, повторное создание уже существующего сайта, грамматические ошибки и другие яркие элементы коммуникационной кампании правительства по рынку земли за европейские деньги

О том, что коммуникации по земельной реформе в Украине были провалены, мы уже писали. Все это может сказаться на том, что рынок земли так и не будет введен, хотя власть очень хочет. И собирается вести информационную кампанию.

В распоряжении #Букв оказалась “Концепция плана коммуникаций изменений системы земельных отношений в 2020 году” – дорожная карта публичной риторики в земельной сфере, в том числе и в части внедрения рынка земли на текущий год. Стратегический документ, который, впрочем, с натяжкой может считаться таковым, был презентован на заседании Комитета Мирового банка 15 января в присутствии представителей центральных органов исполнительной власти, доноров, руководства Минэкономразвития – министра Тимофея Милованова и его заместителя по аграрным вопросам Тараса Высоцкого, а также пула экспертов.

Авторы 17-страничной презентации – пресс-секретарь Тараса Высоцкого Виктория Оникиенко и его советник по коммуникациям Зоряна Гошовская (на фото).

Отметим, что в прошлом году существовал аналогичный документ по продвижению земельной реформы, разработанный в недрах Мирового банка. Будучи “слитым” в СМИ он вызвал много ироничных нареканий и комментариев о поверхностности и банальности тезисов. Но все познается в сравнении: рядом с новым продуктом прошлогодний вариант был верхом профессионализма.

Итак, что можно узнать из “Концепции плана коммуникаций изменений системы земельных отношений в 2020 году”?

Авторы не дружат с грамматикой и пунктуацией, а также довольно неряшливо относятся к оформлению презентации.

“В тому числі” вместо “зокрема”, пропущенные запятые, “ЗАГОЛОВОК Електорнні аукціони” в названии слайда, сочетание латиницы и кириллицы (Dдерегуляційний) – все это со старта вызывает сомнения в смысловой составляющей документа – которые полностью оправдываются спустя пару страниц.

Власть намерена принять закон о рынке земли к марту 2020 года.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из тайминга коммуникаций, который подразумевает продвижение законопроекта об обороте сельхозземель в январе-феврале. В то же время продвигать создание аграрного реестра планируется “в течении года, равномерно”.

Цель коммуникационной кампании звучит незамысловато и тоже не очень грамотно: “успокоить, что реформа не несет рисков” (цитируем добуквенно – ред.).

Для этого планируется определить группы стейкхолдеров, продвигать для них материалы, а также привлечь лидеров общественного мнения к коммуникациям по реформе. Целевые группы определяются как владельцы паев, агропроизводители, “общество вцелом”, представители объединеных территориальных громад и финансовые учреждения.

Отметим, что агропроизводители в Украине не однородны и цели условного фермера и крупного агрохолдинга могут быть противоположны, но это не учитывается. Также, судя по документу, за рамками концепции остались иностранные инвесторы в украинский агропромышленный комлекс, которые со своей стороны задают все больше вопросов и жалуются на дискриминационную политику.

“Чтоб люди понимали, куда можно обратиться, если возникнут вопросы”, – на полном серьезе пишут авторы ключевого коммуникационного документа.

Предлагается заново создать посвященный реформе сайт и Facebook-страницу.

На формирование ТЗ для разработки платформ для коммуникаций: веб-сайта и Fb-страницы авторы отводят себе два месяца (январь-февраль). Учитывая, что к марту, если верить указанному ими же таймингу, законопроект должен быть проголосован, то временем они распоряжаются чересчур свободно.

Но самый деликатный момент – сайт, посвященный земельной реформе уже создан и был помпезно презентован осенью прошлого года. С ним можно ознакомиться по ссылке https://zemreforma.gov.ua/

Электронные аукционы подаются как новация, хотя работают уже два года

Внедряется прозрачный процесс земельных электронных аукционов. Продажа государственных и коммунальных земель будет осуществляться исключительно через такие аукционы. Это месседж правильный, но запоздавший на два года – в Украине электронные земельные торги реализуются давно и успешно.

В целом документ не несет никакой ценности, так как большинство пунктов дублируются и сводятся к предложению “рассказать о новом механизме и научить им пользоваться”

Все это могло бы стать поводом для шуток формата “понабирали по объявлениям”, если бы не два фактора.

Первый: вопрос введения рынка земли и земельных отношений сложный, заполитизированный, и как показали протесты в ноябре-декабре 2019 год социально чувствительный. Его коммуникация требует максимально взвешенного и профессионального подхода, который вряд ли могут обеспечить люди, которые допускают ошибки в названии слайда в презентации на высоком уровне.

Второй: эта “работа” оплачивается европейскими донорами, чьим деньгам, исходя из результата, можно было бы найти более эффективное применение. Авторы документа – Гошовская и Оникиенко с осени прошлого года официально числятся в проекте ЕС “Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине”.

Согласовал это назначение руководитель проекта SAFPI Джон Милз по просьбе Тараса Высоцкого, который таким образом сэкономил на зарплатном фонде для своей команды. Средняя зарплата в проекте на должности специалиста по коммуникация составляет 1200- 1500 евро (около 45 000 гривен). Кроме того, по данным #Букв, за средства проекта планируется профинансировать как минимум часть мероприятий, предусмотренных коммуникационным планом. Учитывая профессиональный уровень подготовки документа – целесообразность и мотивы использования европейских денег как минимум сомнительны.