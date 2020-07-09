В связи с активным таянием льдов, глобальная температура на планете будет расти на 1 – 1,5 градуса каждые пять лет.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что если климатическая ситуация не изменится, то постепенное повышение температуры в мирре приведет к хаосу.

Прогноз был составлен по аналитическим материалам от центов прогнозирования климата в Австралии, Китае, США, Великобритании и девяти других странах.

Оценка учитывает природные колебания, а также влияние человека на климат для прогнозирования температуры, количества осадков и характера ветра в течение следующих пяти лет.

Но в нем не учитываются изменения выбросов парниковых газов и аэрозолей, как следствие карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Ученые лишь отметили, что так как углекислый газ находится в атмосфере довольно длительное время, то снижение выбросов в связи с пандемией не приведет к резкому сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В сравнении с периодом с 1850 по 1900 год, сейчас температура выросла на 1 градус.

Последние пять лет (2015 – 2020) были самыми теплыми в истории человечества. Далее потепление в отдельных регионах может достигать даже 1,5 градуса в год. Вероятность развития такого сценария – 20%.

“Перед нами стоят сложные задачи по достижению цели Парижского соглашения об изменении климата — удержать глобальное повышение температуры в этом столетии на уровне значительно ниже 2 °С по сравнению с доиндустриальным периодом”, —- отметил генсек организации Петтери Таалас.

В 2024 году ученые готовятся зафиксировать повышение температуры на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальный период.

В соответствии с глобальным Парижским соглашением страны взяли на себя обязательство поддерживать повышение температуры “значительно ниже” на 2 градуса выше доиндустриального уровня и прилагать усилия для снижения на 1,5 градуса во избежание наихудших последствий изменения климата.

Отдельный прогноз коснулся Арктики. Ученые прогнозируют там сильное потепление и, как следствие, более активное таяние льдов. Это станет причиной повышения температуры воды в Атлантическом океане, из-за чего будут чаще происходить шторма.

Ученые предполагают, что в 2020 году многие регионы Южной Америки, южной части Африки и Австралии будут суше, чем в недавнем прошлом.