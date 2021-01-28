Согласно исследованиям, сейчас планета горячее, чем было в течение по крайней мере 12000 лет - периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации.

Об этом пишет газета The Guardian.

По словам ученых из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике в США, анализ температуры поверхности океана показывает, что изменение климата вызвано деятельностью человека.

В исследование, опубликованном в журнале Nature, ученые решив давнюю загадку, известную как “температурная головоломка голоцена”. Климатические модели указывают на непрерывное потепление с момента окончания последнего ледникового периода 12 000 лет назад и начала периода голоцена. Но оценки температуры, полученные на основе ископаемых раковин, показали, что 6000 лет назад был пик потепления, а затем похолодание, пока промышленная революция не привела к резкому увеличению выбросов углерода.

Этот конфликт подорвал доверие к климатическим моделям и данным оболочки Земли. Но было обнаружено, что данные о раковинах отражали только более жаркое лето и пропускали более холодные зимы, и поэтому давали обманчиво высокие годовые температуры.

“Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась за последние 12 000 лет, вопреки предыдущим результатам. Это означает, что современный период глобального потепления, вызванный деятельностью человека, ускоряет долгосрочное повышение глобальных температур. Это меняет базовый уровень и подчеркивает, насколько важно серьезно относиться к ситуации с экологией”, – сказала Саманта Бова, руководившая исследованием.

Также появились данные, что сейчас в мире может быть жарче, чем когда-либо примерно за 125 000 лет – в последний самый теплый период между ледниковыми периодами. Однако ученые не могут быть уверены в этом, так как данных, относящихся к тому времени, меньше.

Одно исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что глобальные температуры были такими же высокими, как сегодня, 115000 лет назад, но это было основано на меньшем количестве данных.

В новом исследовании изучались измерения температуры, полученные на основе химии крошечных раковин и соединений водорослей, обнаруженных в кернах океанических отложений, и была решена загадка, приняв во внимание два фактора.

Во-первых, предполагалось, что раковины и органические материалы представляют собой весь год, но на самом деле, скорее всего, они образовались летом, когда организмы цвели. Во-вторых, существуют хорошо известные предсказуемые природные циклы нагрева Земли, вызванные эксцентриситетом орбиты планеты. Изменения в этих циклах могут привести к тому, что лето станет жарче, а зима холоднее, а среднегодовые температуры изменятся незначительно.

Объединение этих выводов показало, что очевидное похолодание после пика тепла 6000 лет назад, выявленное данными о раковинах, вводило в заблуждение. На самом деле раковины фиксировали только снижение летних температур, но среднегодовые температуры все еще медленно повышались.

“Теперь они действительно невероятно хорошо сочетаются, и это вселяет в нас уверенность в том, что наши климатические модели действительно хорошо работают”, – говорит Бова.

В исследовании рассматривались только данные о температуре океана, но, по словам ученых, температура морской поверхности имеет действительно решающее влияние на климат Земли.

Уровень углекислого газа сегодня является самым высоким за 4 миллиона лет и растет самыми быстрыми темпами за 66 миллионов лет. Дальнейшее повышение температуры и уровня моря неизбежно до тех пор, пока выбросы парниковых газов не будут сведены к нулю.