Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.
Так, температура воздуха в этот день поднялась до рекордных показателей за последние 140 лет.
“30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября”, – отмечается в сообщении.
Максимальная температура после полудня в Киеве поднялась до +7,5°С (превысив предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1987 году, на 0,2°С).
Температура под утро последнего дня года, 31 декабря, не опустилась ниже 7,6°С. Предыдущее рекордное значение +3,2°С, зафиксированное в 1980 году, было превышено на 4,4°С.
Ночь на 30 декабря в Киеве также оказалась рекордно теплой: температура не опустилась ниже +4,5°С. Предыдущее рекордное значение +3,0°С, зафиксированное в 2003 году, было превышено на 1,5°С.
- Среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5 °С, что выше климатической нормы на 4,4 °С.
- В этом году сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд, который был зафиксирован более чем 100 лет тому назад.