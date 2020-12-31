В Киеве в среду, 30 декабря, были зафиксированы несколько новых температурных рекордов.

Об этом проинформировали в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Так, температура воздуха в этот день поднялась до рекордных показателей за последние 140 лет.

“30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября”, – отмечается в сообщении.

Максимальная температура после полудня в Киеве поднялась до +7,5°С (превысив предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1987 году, на 0,2°С).

Температура под утро последнего дня года, 31 декабря, не опустилась ниже 7,6°С. Предыдущее рекордное значение +3,2°С, зафиксированное в 1980 году, было превышено на 4,4°С.

Ночь на 30 декабря в Киеве также оказалась рекордно теплой: температура не опустилась ниже +4,5°С. Предыдущее рекордное значение +3,0°С, зафиксированное в 2003 году, было превышено на 1,5°С.