По данным Дорожного исследовательского института, ежедневная задержка с началом дорожных работ в рамках Программы "Велике Будівництво" наносит Украине ущерб в размере 24 млн гривен.

Об этом в интервью “РБК-Украина” сообщил глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

Задержка дорожного строительства, по словам Кубракова, связана с так называемым тендерным троллингом, который устроили компании Араика Амирханяна, бывшего главного подрядчика “Укравтодора”.

“Укравтодор” уже заключил договоры на 70,8 млрд грн, тендерятся – 33,5 млрд, из них 10 млрд – обжалуются в АМКУ. Из 10 млрд, около 6 – заблокированы группой компаний Араика Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги”, – сказал Кубраков в интервью.

По мнению Кубракова, с действиями Амирханяна пришло время разобраться правоохранительным органам.

“У нас же правовое государство, а значит, все должно быть законно. Насчет действий Араика – с этим должны разбираться правоохранители. Да, неприятно, да, забирает какие-то временные ресурсы. Но единственное, что важно, и по чему нас реально будут судить – это новые дороги. Будут построены – качественно и на долгие годы – значит, мы победители”, – сказал глава “Укравтодора”.

Напомним, по программе “Велике Будівництво”, которую инициировал Президент Владимир Зеленский, в 2020 году в Украине должны быть построены и отремонтированы 4 000 км дорог государственного значения и 2 500 км местных дорог. Для финансирования дорожной части “Великого Будівництва” предусмотрен рекордный бюджет в районе 100 млрд гривен.