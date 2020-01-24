За этой историей в Twitter наблюдали миллионы.
Фанатка Свитолиной под ником Eli fan Japan купила билет на Australian Open, но оказалось, что ее кумир будет играть на другом корте. В связи с этим она написала пост, в котором высказала сожаление в связи с тем, что не сможет наблюдать за игрой Свитолиной.
Твит своей фанатки заметила украинская теннисистка, предложив ей подарок – именной билет на матч второго раунда против Лорин Дэвис.
“О Боже! Элина сделала мой день. Я буду поддерживать ее всеми силами”, — написала фанатка из Японии.
После победы Свитолиной над Лорин Дэвис болельщица не скрывала своего восторга:
“Элина выиграла! Спасибо тебе большое за эту большую возможность. Я никогда не забуду этот день”, — описала она игру.
В добавок, Свитолина сфотографировалась с фанаткой после матча первого раунда турнира.
Представительница Японии поддерживала украинку с национальным флагом нашей страны.
- Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на Итоговом турнире WTA в Китае матчем против второй ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии. Матч длился 1 час 54 минуты и завершился победой Свитолиной со счетом 7:6 (12), 6:4.