Украинская теннисистка Элина Свитолина подарила билет на матч в Australian Open своей фанатке из Японии.

За этой историей в Twitter наблюдали миллионы.

Фанатка Свитолиной под ником Eli fan Japan купила билет на Australian Open, но оказалось, что ее кумир будет играть на другом корте. В связи с этим она написала пост, в котором высказала сожаление в связи с тем, что не сможет наблюдать за игрой Свитолиной.

Твит своей фанатки заметила украинская теннисистка, предложив ей подарок – именной билет на матч второго раунда против Лорин Дэвис.

“О Боже! Элина сделала мой день. Я буду поддерживать ее всеми силами”, — написала фанатка из Японии.

После победы Свитолиной над Лорин Дэвис болельщица не скрывала своего восторга:

“Элина выиграла! Спасибо тебе большое за эту большую возможность. Я никогда не забуду этот день”, — описала она игру.

В добавок, Свитолина сфотографировалась с фанаткой после матча первого раунда турнира.

Представительница Японии поддерживала украинку с национальным флагом нашей страны.