Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Уточняется, что организаторы легендарного британского теннисного турнира приняли решение из-за пандемии коронавируса COVID-19 не проводить в 2020-м году 134-й розыгрыш.
Соревнования теперь запланированы на лето 2021-го года.
При этом отмечается, что турнир Уимблдон таким образом был отменен впервые после времен Второй мировой войны.
Ранее был отменен грунтовый теннисный сезон, однако ожидалось, что летний травяной сезон в виде спорта удастся провести хотя бы без зрителей.
- Чемпионат Европы по футболу переносится с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии китайского атипичного коронавируса.