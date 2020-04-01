Теннисный турнир Уимблдон в этом году не будут проводить из-за пандемии коронавируса. В последний раз турнир не проводился в 1945 году.

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Уточняется, что организаторы легендарного британского теннисного турнира приняли решение из-за пандемии коронавируса COVID-19 не проводить в 2020-м году 134-й розыгрыш.

Соревнования теперь запланированы на лето 2021-го года.

При этом отмечается, что турнир Уимблдон таким образом был отменен впервые после времен Второй мировой войны.

Ранее был отменен грунтовый теннисный сезон, однако ожидалось, что летний травяной сезон в виде спорта удастся провести хотя бы без зрителей.