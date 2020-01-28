Появилось приложение, позволяющее владельцам последних моделей смартфонов от Apple снимать видео одновременно на две камеры.

Об этом сообщает издание The Verge.

Во вторник, 28 января, компания Filmic выпустила новое приложение для iPhone, которое позволяет снимать видео две любые камеры на выбор: селфи-камера, внешняя камера с телеобъективом (двукратным увеличением), внешняя широкоугольная (с полем зрения 120 градусов) или основная.

Приложение доступно в App Store бесплатно. Его выпуск был анонсирован компанией во время ежегодной презентации в сентябре 2019 года. Установить Filmic можно на любое устройство с операционной системой iOS 13, новая функция доступна только для последних двух поколениях iPhone: iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, и 11 Pro Max.

Перед началом записи предлагается выбрать частоту кадров — 24 кадра в секунду, 25 кадров в секунду или 30 кадров в секунду — которые записываются в формате 1080p. Также необходимо выбрать режим съемки.

Вот какие режимы доступны:

Режим разделенного экрана. Создается разделенный экран с одной камерой в левой стороне кадра и одной в правой стороне. С помощью этого режима можно снять, например, беседу, активировав одну из внешних камер и фронтальную. На iPhone видео сохранится в виде одного склеенного файла.

Режим “картинка в картинке”. Когда этот режим активен экран заполняется изображением с одной из камер на выбор, при этом появляется окно для второй камеры, которое можно двигать. Такое видео также будет записано на устройстве как один файл.

Режим “Discreet”. Этот режим позволяет использовать основную и широкоугольную камеры, изображения с которых накладываются друг на друга. В итоге также получится один ролик.

Пользователи iPhone уже активно экспериментируют с новой функцией, снимают обзоры и гайды по работе с ней.