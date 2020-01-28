Об этом сообщает издание The Verge. 

Во вторник, 28 января, компания Filmic выпустила новое приложение для iPhone, которое позволяет снимать видео две любые камеры на выбор: селфи-камера, внешняя камера с телеобъективом (двукратным увеличением), внешняя широкоугольная (с полем зрения 120 градусов) или основная.

Приложение доступно в App Store бесплатно. Его выпуск был анонсирован компанией во время ежегодной презентации в сентябре 2019 года. Установить Filmic можно на любое устройство с операционной системой iOS 13, новая функция доступна только для последних двух поколениях iPhone:  iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, и 11 Pro Max.

Перед началом записи предлагается выбрать частоту кадров — 24 кадра в секунду, 25 кадров в секунду или 30 кадров в секунду — которые записываются в формате 1080p. Также необходимо выбрать режим съемки.

Вот какие режимы доступны:

  • Режим разделенного экрана. Создается разделенный экран с одной камерой в левой стороне кадра и одной в правой стороне. С помощью этого режима можно снять, например, беседу, активировав одну из внешних камер и фронтальную. На iPhone видео сохранится в виде одного склеенного файла.

Фото: The Verge

  • Режим “картинка в картинке”. Когда этот режим активен экран заполняется изображением с одной из камер на выбор, при этом появляется окно для второй камеры, которое можно двигать. Такое видео также будет записано на устройстве как один файл.

  • Режим “Discreet”. Этот режим позволяет использовать основную и широкоугольную камеры, изображения с которых накладываются друг на друга. В итоге также получится один ролик.

Пользователи iPhone уже активно экспериментируют с новой функцией, снимают обзоры и гайды по работе с ней.