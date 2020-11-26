Об этом, в частности, сообщают агентства Reuters и ВВС со ссылкой на пресс-релиз киностудии Warner Bros.

Миккельсен сыграет роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Актер, вероятно, приступит к съемкам в ближайшее время, поскольку производство киноленты уже стартовало. Съемки проходят на студии Warner Bros Studios Leavesden недалеко от Лондона (Великобритания), сообщает издание Deadline.

Сцены с Эдди Редмэйном и Джудом Лоу уже снимаются.

Депп сыграл Грин-де-Вальда в двух предыдущих частях франшизы: “Фантастические твари и где они обитают” (2016) и “Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда”. Актера утвердили на роль и в третьей части, однако он был вынужден от нее отказаться по просьбе кинокомпании Warner Bros.

Это произошло после того, как Депп проиграл суд по делу о клевете против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд и британского таблоида The Sun.

Речь идет о публикации, в которой британский таблоид написал, что актер бил Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.

Впоследствии Warner Bros. попросила Деппа прекратить съемки в “Фантастических тварях”.

Слухи о том, что его может заменить Миккельсен, появились около двух недель тому назад.

55-летний Миккельсен наиболее известен по исполнению роли доктора Ганнибала Лектера в телесериале “Ганнибал” (2013—2015). Он также снимался в таких фильмах, как “Казино “Рояль”, “Доктор Стрэндж”, “Изгой-один. Звездные войны: Истории”.

“Фантастические твари” являются приквелами к истории о Гарри Поттере. Первые два из пяти запланированных фильмов франшизы собрали около 1,5 млрд долларов в мировом прокате.

Третья часть “Фантастических тварей” должна выйти на экраны в июле 2022 года (ориентировочно 15 июля).