Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье на Украине с запада надвигаться атмосферный фронт, который принесет дожди в западные, центральные и северные регионы. На Востоке сохранится сухая погода.
На юге ночью – 1 – 5 ° С, днем - +10 – + 15 ° С.
На Севере: ночью – + 2 – 5 ° С, днем - +8 – + 13 ° С.
В Западном регионе ночью – 2 – 6 ° С, днем - +7 – + 12 ° С.
На Востоке ночью – -1 … + 2 ° С, днем - +9 … + 12 ° С.
В Центральном регионе ночью – 1 – +5, днем - +10 – +14.
Ветер юго-западный, 7-12 м / с.
В Киеве в воскресенье ожидается небольшой дождь. Температура ночью + 2-4 ° С, днем + 11-13 ° С.
Ветер юго-западный, 7-12 м / с.
- В субботу, 27 марта, в Украине прогнозировали теплую и солнечную погоду.