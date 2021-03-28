В воскресенье, 28 марта, в Украине будет тепло, ожидаются дожди в западных, центральных и северных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье на Украине с запада надвигаться атмосферный фронт, который принесет дожди в западные, центральные и северные регионы. На Востоке сохранится сухая погода.

На юге ночью – 1 – 5 ° С, днем ​​- +10 – + 15 ° С.

На Севере: ночью – + 2 – 5 ° С, днем ​​- +8 – + 13 ° С.

В Западном регионе ночью – 2 – 6 ° С, днем ​​- +7 – + 12 ° С.

На Востоке ночью – -1 … + 2 ° С, днем ​​- +9 … + 12 ° С.

В Центральном регионе ночью – 1 – +5, днем ​​- +10 – +14.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

В Киеве в воскресенье ожидается небольшой дождь. Температура ночью + 2-4 ° С, днем ​​+ 11-13 ° С.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.