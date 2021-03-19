Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Обмен репликами между нардепом и министром произошел в рамках часа вопросов к правительству.
Лерос взял слово и заявил, что Степанов будет нести “персональную ответственность за критическую ситуацию, связанную с пандемией”.
Лерос добавил, что глава МОЗ “олицетворяет ходячий фейк”, но при этом обвиняет в распространении фейков нардепов из “Европейской Солидарности” и “Голоса”.
“И у меня вопрос к вам: когда сотнями украинцы погибали из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Поэтому у меня вопрос к вам: как оно, тепло в ней, или нет?” – заявил нардеп, обращаясь к Степанову.
В ответ Степанов выразил мнение, что Леросу “хамство присуще”, а потому он не собирается отвечать на вопросы нардепа.
Министр также обвинил нардепа в “распространении фейков”.
“Я думаю, что мудрый украинский народ точно разбирается, где фейки, которые вы, в том числе, распространяете, а где правда. Единственное что – просто обращаюсь к вам, прошу: от количества ваших фейков и мифов, которые вы распространяете по вакцинации, борьбе с COVID-19 – зависит жизнь конкретных людей, которые вовремя не прививаются. Просто не делайте этого”, – призвал Степанов.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов сегодня объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.