В Верховной Раде Украины сегодня произошел обмен "любезностями" между внефракционным нардепом Гео Леросом и министром охраны здоровья Максимом Степановым.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Обмен репликами между нардепом и министром произошел в рамках часа вопросов к правительству.

Лерос взял слово и заявил, что Степанов будет нести “персональную ответственность за критическую ситуацию, связанную с пандемией”.

Лерос добавил, что глава МОЗ “олицетворяет ходячий фейк”, но при этом обвиняет в распространении фейков нардепов из “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

“И у меня вопрос к вам: когда сотнями украинцы погибали из-за COVID-19, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Поэтому у меня вопрос к вам: как оно, тепло в ней, или нет?” – заявил нардеп, обращаясь к Степанову.

В ответ Степанов выразил мнение, что Леросу “хамство присуще”, а потому он не собирается отвечать на вопросы нардепа.

Министр также обвинил нардепа в “распространении фейков”.

“Я думаю, что мудрый украинский народ точно разбирается, где фейки, которые вы, в том числе, распространяете, а где правда. Единственное что – просто обращаюсь к вам, прошу: от количества ваших фейков и мифов, которые вы распространяете по вакцинации, борьбе с COVID-19 – зависит жизнь конкретных людей, которые вовремя не прививаются. Просто не делайте этого”, – призвал Степанов.