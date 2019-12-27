Теплопоставщики начали снижать тарифы для населения, – Гончарук

С сегодняшнего дня, 27 декабря, теплопоставщики начали пересматривать тарифы на тепло, что позволит уменьшить сумму в платежке до 30 %.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Недавно Правительство приняло решение, позволяющее теплопоставщикам снизить цену в платежке почти на 30 %”, – сказал он.

По словам Гончарука, Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже присоединились к этой инициативе.

“Например, Кропивницкий – там сумма в платежке будет меньше на 28,7 %”, – подчеркнул он.

Кроме того, Премьер призвал остальные органы местного самоуправления пересмотреть тарифы на отопление для населения.

Відсьогодні теплопостачальники почали переглядати тарифи Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відсьогодні теплопостачальники вже почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надав Уряд місцевій владі. Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу! Зниження ціни на опалення буде відчутним для кожної української родини. Для нас було принциповим вирішити цю проблему. І ми це зробили! Зміни мають відбуватися вже зараз, а не через 3-5 років. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України. І ми тільки починаємо. Попереду ще багато роботи! Володимир Зеленський Офіс Президента України Yuliya Kovaliv Мінрегіон Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Пятница, 27 декабря 2019 г.