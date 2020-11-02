Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

Очевидцы сообщают, что выстрелы были похожи на те, что сделаны автоматического оружия. Некоторые сообщают, что видели человека, который бежал по улице и стрелял.

В Сети распространяются видео, изображающие действия нападающих и пострадавших:

Полиция информирует об одном погибшем и одном раненом полицейских. Один нападающий, по данным МВД, совершил самоподрыв, другой был задержан.

На официальной странице в Twitter полиция Вены сообщает о перестрелке в центре города и “нескольких пострадавших”. В районе проведения операции остановлено движение общественного транспорта. Граждан призывают не покидать дома.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Израильская религиозная община в Австрии также предписывает еврейским гражданам не покидать свои квартиры или дома. Спецоперация по задержанию нападавших продолжается.

ОБНОВЛЕНО (23:30):

Во время выступления на телеканале ORF федеральный министр внутренних дел Карл Нехаммер подтвердил, что то, что произошло, расценивают как “очевидный теракт”.

“Мы предполагаем, что есть несколько виновных лиц, есть несколько раненых, вероятно, также мертвых”, — сказал он.

Ассоциация здравоохранения сообщает о трех серьезно раненых людях, которые были госпитализированы в этот вечер. Количество злоумышленников, причастных к теракту, пока неизвестна.

Полицейские перекрыли центр города.