Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор обвиняемым по делу о теракте возле Дворца спорта, в результате которого погибли четыре человека - Виктору Тетюцкому, Сергей Башлыков и Владимиру Дворников.

Об этом сообщает Общественное.

В частности, суд назначил обвиняемым максимально возможное наказание – пожизненное заключение с конфискацией.

Однако по ходатайству прокурора Владимира Лимаря суд освободил их из-под стражи под личное обязательство.

“Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство”, – заявил судья.

Отмечается, что на заседании обвиняемых не было. Они слушали приговор в режиме видеоконференции. Дворников, Тетюцкий и Башлыков находятся в списках на обмен между Украиной и боевиками, которых поддерживает Россия.

Напомним, 22 февраля 2015 в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, который квалифицировали как теракт. В результате взрыва погибли четыре человека, еще 9 – получили ранения.