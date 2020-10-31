Теракт в Ницце: полиция задержала трех подозреваемых

Полиция задержала еще одного предполагаемого сообщника террориста, устроившего кровавую расправу у базилики Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Им оказался 35-летний мужчина.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, задержанный накануне теракта контактировал с 21-летним выходцем из Туниса Браимом Ауиссауи, которого подозревают в терроризме.

Во время задержания подозреваемого в квартире находился 33-летний мужчина. Его тоже задержали для выяснения обстоятельств.

Вечером 29 октября в Ницце задержали 47-летнего мужчину, который тоже контактировал с террористом перед нападением. Таким образом арестованы трое подозреваемых.

Сам нападающий Браим Ауиссауи при задержании отказался сложить оружие и был тяжело ранен. Сейчас он в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.