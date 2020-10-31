Covid-19 Украина

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Теракт в Ницце: полиция задержала трех подозреваемых

Полиция задержала еще одного предполагаемого сообщника террориста, устроившего кровавую расправу у базилики Нотр-Дам в Ницце 29 октября. Им оказался 35-летний мужчина.

Суббота, 31 октября 2020, 17:29

Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, задержанный накануне теракта контактировал с 21-летним выходцем из Туниса Браимом Ауиссауи, которого подозревают в терроризме.

Во время задержания подозреваемого в квартире находился 33-летний мужчина. Его тоже задержали для выяснения обстоятельств.

Вечером 29 октября в Ницце задержали 47-летнего мужчину, который тоже контактировал с террористом перед нападением. Таким образом арестованы трое подозреваемых.

Сам нападающий Браим Ауиссауи при задержании отказался сложить оружие и был тяжело ранен. Сейчас он в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

  • #Буквы рассказывали, что известно о нападающем, его сообщнике и жертвах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
  • 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
  • Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
  • В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.
Теги: підозрювані, Ніцца, підозрювані, теракт у Ніцці, терроризм

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