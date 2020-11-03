В результате теракта в Вене (Австрия) два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а второго все еще ищут. Граждан призвали не покидать свои дома, так как преступник все еще в городе.

Об этом сообщает местная газета Kronen Zeitung.

Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что в больнице скончалась раненая террористами женщина. Она стала второй жертвой террористов. До этого один гражданин погиб непосредственно во время атаки.

Полиция восстановила хронологию теракта. По их информации, стреляли в шести точках города.

Учитывая, что вчера многие австрийцы отправились в бары, так как скоро планируется ввести комендантский час из-за ситуации с эпидемией коронавируса, террористы открыли огонь именно там.

Одного из нападавших на месте преступления застрелили сотрудники полиции. Еще одного все еще ищут.

В полиции Вены призвали местных жителей не покидать свои дома, так как на улицах все еще опасно. Детей призвали не идти в школы, но, если это необходимо – образовательные учреждения будут открыты. Освобождены от занятий и студенты.

В полиции также сообщили, что ищут террориста также и за пределами Вены. На границах с соседними государствами усилили контроль.

Канцлер Австрии Курц заявил, что армия берет под охрану городские объекты, пока полиция занимается антитеррористической операцией. По его словам, преступники были очень хорошо вооружены и профессионально подготовлены.

“Это самый тяжелый день для Австрии за многие годы”, – сказал министр внутренних дел Карл Нехаммер на пресс-конференции по случаю теракта в Вене.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии по случаю теракта.

“В настоящее время испытаний Украина вместе с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате террористической атаки в Вене”, – написал Зеленский.

Также поддержку Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он написал, что Франция разделяет горе австрийцев, вспомнив, что недавно его страна также была жертвой нападения террористов.

“Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся”, – написал Макрон.