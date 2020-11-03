Австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.

Об этом сообщает издание Heute.

По предварительной информации, подозреваемого задержали около 10:00 в квартире на юге Линца. Человек может быть причастен к серии нападений в Вене вечером 2 ноября.

По словам очевидцев, полиция вывела мужчину и еще двух человек, которые находились с ним в одной квартире. Задержанные не ожидали визита правоохранителей, поэтому сопротивления не оказывали.

Имя задержанного не разглашается.