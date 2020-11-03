Об этом сообщает издание Heute.
По предварительной информации, подозреваемого задержали около 10:00 в квартире на юге Линца. Человек может быть причастен к серии нападений в Вене вечером 2 ноября.
По словам очевидцев, полиция вывела мужчину и еще двух человек, которые находились с ним в одной квартире. Задержанные не ожидали визита правоохранителей, поэтому сопротивления не оказывали.
Имя задержанного не разглашается.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.
- Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения.
- Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.