Об этом сообщает издание Reuters.
По словам министра, следователи подробно исследовали видеодоказательства, которые предоставили очевидцы, а также записи с камер видеонаблюдения, и пришли к выводу, что террорист был один. Всего в рамках этого дела было более 20 тысяч видео.
“В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник”, – сказал Нехаммер.
Однако во вторник, 3 ноября, Австрия задержала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет, которых заподозрили в связях с террористом. Сейчас проверяют их возможную принадлежность к террористической организации “Исламское государство”. Все задержанные имеют миграционный опыт, а некоторые – двойное гражданство.
При этом Нехаммер заявил, что к началу теракта произошел сбой в передаче разведданных. В июле этого года разведывательная служба Словакии сообщила австрийским коллегам, что злоумышленник пытался купить там боеприпасы, но не сделал этого.
“На следующих шагах, очевидно, здесь что-то пошло не так со связями”, – сказал Нехаммер.
Он также призвал создать независимую комиссию для изучения допущенных ошибок. Комиссия выяснить, прошел ли процесс профессионально и законно.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.
- Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения.
- Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
- 3 ноября австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.