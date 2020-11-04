Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал детали следствия по теракту в Вене. Следователи установили, что террорист действовал в одиночку без прямых сообщников.

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам министра, следователи подробно исследовали видеодоказательства, которые предоставили очевидцы, а также записи с камер видеонаблюдения, и пришли к выводу, что террорист был один. Всего в рамках этого дела было более 20 тысяч видео.

“В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник”, – сказал Нехаммер.

Однако во вторник, 3 ноября, Австрия задержала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет, которых заподозрили в связях с террористом. Сейчас проверяют их возможную принадлежность к террористической организации “Исламское государство”. Все задержанные имеют миграционный опыт, а некоторые – двойное гражданство.

При этом Нехаммер заявил, что к началу теракта произошел сбой в передаче разведданных. В июле этого года разведывательная служба Словакии сообщила австрийским коллегам, что злоумышленник пытался купить там боеприпасы, но не сделал этого.

“На следующих шагах, очевидно, здесь что-то пошло не так со связями”, – сказал Нехаммер.

Он также призвал создать независимую комиссию для изучения допущенных ошибок. Комиссия выяснить, прошел ли процесс профессионально и законно.