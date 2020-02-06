Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Инцидент произошел около 2 часов ночи. Солдаты морпехотной бригады “Голани” шли по тротуару. В это время неизвестный на автомобиле наехал на них сзади, после чего скрылся. В результате наезда пострадали 12 военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.
“Один из солдат в возрасте 20 лет был в критическом состоянии доставлен в медицинский центр Шааре-Цедек. Остальные получили легкие ранения и были доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.
Солдата прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии, однако медики не берутся утверждать, что угрозы для его жизни нет.
Полицейские квалифицировали этот инцидент как террористическую атаку и объявили преступника в розыск.
- В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Сам Трамп называет свой план “соглашением века”.
- Напомним, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия плана Трампа. Тем временем тысячи палестинцев провели демонстрации в провинции Газа, протестуя против предложенного Трампом плана.