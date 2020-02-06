Посреди ночи в центральном Иерусалиме произошла террористическая атака. В результате инцидента пострадали 12 израильских военнослужащих.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел около 2 часов ночи. Солдаты морпехотной бригады “Голани” шли по тротуару. В это время неизвестный на автомобиле наехал на них сзади, после чего скрылся. В результате наезда пострадали 12 военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

“Один из солдат в возрасте 20 лет был в критическом состоянии доставлен в медицинский центр Шааре-Цедек. Остальные получили легкие ранения и были доставлены в больницу”, — говорится в сообщении.

Солдата прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии, однако медики не берутся утверждать, что угрозы для его жизни нет.

Полицейские квалифицировали этот инцидент как террористическую атаку и объявили преступника в розыск.