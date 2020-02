Теракт в Лондоне: полиция застрелила мужчину, нападавшего с ножом на прохожих

Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.

Полицейские застрелили преступника. Также в полиции назвали произошедшее терактом.

“Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом”, – заявило ведомство.

По информации телеканала Sky News, возможно на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.

В результате нападения ножевые ранения получили несколько человек.

#BREAKING : Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.

Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z

— Mark (@markantro) February 2, 2020