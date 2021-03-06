Об этом он рассказал в интервью #Буквам, комментируя иски партии Юлии Светличной, которые были представлены в январе.
“За меня проголосовало 73 депутата. И этим все сказано. Далее для одних – работа, для других – пиар”, – сказал Терехов.
Он также опроверг, что есть недовольство ситуацией в горсовете части “Слуг народа”.
“Большинство в городском совете сформировано. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто работает в интересах города. Чисто политические вопросы предлагаю всем обсуждать в другом месте. От них не становится теплее в квартирах, чище на улицах, уютнее в общественном транспорте. Опять повторю – политикой жизнедеятельность города не обеспечишь”, – заявил Терехов.
Он также заверил, что хочет, чтобы выборы в городе состоялись как можно быстрее.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.