Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов не верит, что его отстранят от должности через суд.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам, комментируя иски партии Юлии Светличной, которые были представлены в январе.

“За меня проголосовало 73 депутата. И этим все сказано. Далее для одних – работа, для других – пиар”, – сказал Терехов.

Он также опроверг, что есть недовольство ситуацией в горсовете части “Слуг народа”.

“Большинство в городском совете сформировано. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто работает в интересах города. Чисто политические вопросы предлагаю всем обсуждать в другом месте. От них не становится теплее в квартирах, чище на улицах, уютнее в общественном транспорте. Опять повторю – политикой жизнедеятельность города не обеспечишь”, – заявил Терехов.

Он также заверил, что хочет, чтобы выборы в городе состоялись как можно быстрее.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.