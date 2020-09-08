Об этом в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV сообщил Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 6 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Донбассе, однако эти переговоры так и не состоялись.
По словам Кулебы, сначала МИД РФ “живо” отреагировало на предложение, однако уже утром понедельника разговор был отложен на неопределенный срок.
“Потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как стало известно, он отбыл в Сирию. Поэтому я готов, жду разговор”, — сообщил министр.
Кулеба отметил, что переговоры по поводу обострения ситуации на Донбассе надо вести именно с российской стороной.
“Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, это Российская Федерация. Именно такое поручение дал мне вчера президент — поговорить с Лавровым”, — сказал он.
Министр отметил, что планирует обсудить с Лавровым три вопроса.
“Первый вопрос — как объясняет РФ случившемся. Второй — остается она преданной режиму прекращения огня. Третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников”, — пояснил глава МИД.
Также Кулеба отметил, что обострение ситуации на Донбассе выгодно для России, поскольку сейчас начинается предвыборная кампания в Украине и идет подготовка к встрече “нормандской четверки”.
“У нас с РФ две войны: одна горячая вооруженная, другая дипломатическая. У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала русская партия вооруженной войны. Очевидно, что не просто так это именно сейчас происходит — перед началом предвыборной кампании в Украине. Мы понимаем, что у нас есть политические силы, для которых любая плохая новость с востока добавляет баллов. И накануне встречи советников, потому что это повышение ставок, изменение атмосферы и вопросов, которые нужно обсуждать, поскольку мы снова откатиться в вопросы безопасности, поскольку они нарушены”, — подытожил Кулеба.
- Напомним, 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.