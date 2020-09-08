Срочные переговоры по поводу обострения ситуации на Донбассе между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым не состоялись.

Об этом в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV сообщил Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 6 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Донбассе, однако эти переговоры так и не состоялись.

По словам Кулебы, сначала МИД РФ “живо” отреагировало на предложение, однако уже утром понедельника разговор был отложен на неопределенный срок.

“Потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как стало известно, он отбыл в Сирию. Поэтому я готов, жду разговор”, — сообщил министр.

Кулеба отметил, что переговоры по поводу обострения ситуации на Донбассе надо вести именно с российской стороной.

“Я считаю, что когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, это Российская Федерация. Именно такое поручение дал мне вчера президент — поговорить с Лавровым”, — сказал он.

Министр отметил, что планирует обсудить с Лавровым три вопроса.

“Первый вопрос — как объясняет РФ случившемся. Второй — остается она преданной режиму прекращения огня. Третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников”, — пояснил глава МИД.

Также Кулеба отметил, что обострение ситуации на Донбассе выгодно для России, поскольку сейчас начинается предвыборная кампания в Украине и идет подготовка к встрече “нормандской четверки”.

“У нас с РФ две войны: одна горячая вооруженная, другая дипломатическая. У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала русская партия вооруженной войны. Очевидно, что не просто так это именно сейчас происходит — перед началом предвыборной кампании в Украине. Мы понимаем, что у нас есть политические силы, для которых любая плохая новость с востока добавляет баллов. И накануне встречи советников, потому что это повышение ставок, изменение атмосферы и вопросов, которые нужно обсуждать, поскольку мы снова откатиться в вопросы безопасности, поскольку они нарушены”, — подытожил Кулеба.