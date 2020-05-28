Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.
Правила для поездов
Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50 % мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.
Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили также обработку постельного белья во время стирки.
Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д.
В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.
В вагонах также разместили рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина.
Поездные бригады обеспечили средствами индивидуальной защиты, они проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.
Правила для вокзалов
Увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры.
Возле железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.
Правила для пассажиров
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.
- В среду, 27 мая, АО “Укрзализныця” возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на первые 5 поездов Интерсити+.
- Также УЗ начала продажу билетов на поезда дальнего следования.
- “Укрзализныця” открыла продажу билетов на еще 12 направлений по Украине. Поезда начнут курсировать с 1 июня.