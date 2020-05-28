"Укрзализныця" опубликовала требования к поездам и вокзалов, в которых учтены рекомендации Министерства здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

Правила для поездов

Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50 % мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили также обработку постельного белья во время стирки.

Проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т.д.

В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры.

В вагонах также разместили рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина.

Поездные бригады обеспечили средствами индивидуальной защиты, они проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

Правила для вокзалов

Увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры.

Возле железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

Правила для пассажиров

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Временно в поезде не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.